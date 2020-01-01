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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları 90$/mt arttı, ihracat vergisi iadesinin tamamen kalkması bekleniyor

Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac teklifleri bu hafta gerçekleşen bazı bağlantılarda 90$/mt arttı.

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