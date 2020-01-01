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< Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz sac fiyatları düştü

24 Kasım tarihi itibarıyla, Çin’den dış piyasalara verilen paslanmaz çelik teklifleri 2.050-2.100$/mt FOB aralığında yer almaya başladı. 

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