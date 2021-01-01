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Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları hafifçe arttı

Çin’den dış piyasalara verilen paslanmaz çelik fiyatları 20 Temmuz tarihine kıyasla 50$/mt artışla 3.250-3.350$/mt FOB aralığında yer almaya başladı.

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