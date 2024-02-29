Alman Klöckner & Co gıda sektörü için “yeşil” paslanmaz çelik tedarik edecek

Perşembe, 29 Şubat 2024 11:29:29 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Klöckner & Co., bağlı kuruluşu Becker Stainless aracılığıyla teknoloji grubu GEA’ya daha sürdürülebilir gıda teknolojisi üretimine odaklanan bir pilot projede kullanması için karbonu azaltılmış paslanmaz çelik tedarik edeceğini duyurdu.

Klöckner’in Nexigen® markası altında sunduğu paslanmaz çeliğin karbon ayak izi, geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen paslanmaz çeliğe kıyasla yaklaşık %90 daha düşük. Yeşil paslanmaz çelik kullanarak 2040 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefleyen GEA, Klöckner ile kurduğu iş birliğinin önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyor.