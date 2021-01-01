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< Yassı Ürünler ve Slab

Bazı Hint üreticiler yerel soğuk sac fiyatlarını düşürürdü, satışları iyi olan haddeciler ise fiyatlarını yüksek tuttu

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’da yerel soğuk sac piyasası farklı fiyat seyirleri gösterdi.

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