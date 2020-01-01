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Baosteel Mart ayı yerel sıcak sac fiyatlarını sabit tuttu, galvanizli sac fiyatlarını artırdı

Çin’in önde gelen çelik üreticilerinden Baosteel, Mart ayı teslimli karbon çelik yassı ürün fiyatlarını açıkladı.

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