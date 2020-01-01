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ArcelorMittal Avrupa’da sıcak sac tekliflerini Kasım ayından bu yana beşinci kez artırdı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ArcelorMittal, ikinci çeyrek üretimli tonajları için sıcak sac fiyatlarını bugün 20€/mt artırdı.

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