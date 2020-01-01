﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

AB’de sıcak sac fiyatları yükseldi, ArcelorMittal’in bir artış daha açıklaması bekleniyor

AB yerel sıcak sac piyasasında bağlantı fiyatları, ArcelorMittal’in son hedef fiyatı olan 970€/mt fabrika çıkışı seviyesine hızla yaklaşıyor.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.