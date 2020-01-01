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ABD’de ithal galvanizli sac fiyatları ve alımları hala güçlü

ABD’de ithal galvanizli sac ve galvalum fiyatları haftalık bazda yatay seyretmeye devam etti.

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