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Zayıf satışlar Hint inşaat demiri üreticilerini fiyat düşürmeye zorladı, uzun vadede görünüm olumlu

Hint entegre çelik üreticileri, alıcıların toplu direnci nedeniyle inşaat demiri fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı.

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