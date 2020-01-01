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Vietnamlı Formosa Ocak ayı için filmaşin fiyatlarını 20$/mt artırdı

Formosa Ha Tinh Ocak teslimli yeni filmaşin fiyatlarını, Ekim ayındaki 5$/mt artışa göre 20$/mt artırdığını açıkladı.

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