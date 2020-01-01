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Vietnamlı Formosa filmaşin fiyatlarını 100$/mt artırdı

Vietnam merkezli başlıca çelik üreticisi Formosa Ha Tinh, bugün filmaşin fiyatlarını aylık 100$/mt artırdığını açıkladı.

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