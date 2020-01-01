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Türkiye’de yerel filmaşin fiyatlarında şimdilik büyük bir değişiklik yok

Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları Marmara Bölgesi ve İzmir’de sabit kalırken, diğer iki bölgede 5$/mt değişiklik gösterdi.

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