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Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları keskin bir şekilde yükseldi

Türk filmaşin üreticileri iç piyasaya verdikleri liste fiyatlarını güçlü hurda fiyatları nedeniyle 9 Şubat’a kıyasla 15-40$/mt artırdı.

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