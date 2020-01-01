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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de uzun mamul fiyatları yükselişte, üreticiler fiyatlarını daha da artırdı

Türkiye’den dış piyasalara verilen inşaat demiri fiyatları, birçok faktörle desteklenerek haftalık bazda 30-35$/mt arttı.

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