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Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları düştü, Asya'ya yapılan satışlar dışında talep az

Türkiye’den dış piyasalara verilen inşaat demiri fiyatları Mart-Nisan sevkiyatlı olmak üzere 635-645$/mt FOB aralığında yer alıyor.

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