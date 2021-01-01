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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatları 700$/mt FOB’u geçti

Uluslararası uzun mamul alıcıları, Türkiye’deki kur dalgalanmalarını ve üretim maliyetlerindeki yükselişi takip ediyor.

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