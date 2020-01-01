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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türk uzun ürün ihracatçıları çeşitli pazarlara aktif satış yapıyor

Türkiye çıkışı inşaat demiri teklifleri geçtiğimiz haftaya oranla 10$/mt artışla 535-545$/mt FOB seviyesine yükseldi.

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