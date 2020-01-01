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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türk uzun mamul üreticileri ihracat fiyatlarını yükseltmeyi denedi, yerel piyasa hala durgun

Türkiye’den dış piyasalara verilen resmi inşaat demiri fiyatları geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde 5-10$/mt arttı.

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