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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türk üreticiler inşaat demiri ihracatına öncelik veriyor, fiyatlar yükseldi

Türk üreticiler son birkaç ithal hurda bağlantısında gözlenen hafif yükselişin ardından uzun ürün ihracat fiyatlarını artırma girişiminde bulundu.

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