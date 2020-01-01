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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türk inşaat demiri üreticileri durgun yerel satışları telafi etmek için ihracata odaklanıyor

Türk uzun mamul üreticileri, Asyalı ve Latin Amerikalı müşterilerden gelen talebin desteğiyle yurt dışına büyük tonajlarda inşaat demiri sattı.

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