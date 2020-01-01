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Tangshan’da kütük fiyatları 21$/mt yükselerek ithalat fiyatlarına daha fazla artış imkanı sağladı

2 Nisan Cuma günü Tangshan’da yerel kütük fiyatları bir önceki güne kıyasla 140 RMB/mt (21$/mt) artış gösterdi.

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