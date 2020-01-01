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Lübnan uzun mamul stoklarını düşük tutuyor, ithalat fena değil

Lübnan hükümeti, daha derin bir ekonomik krize yol açma ihtimali bulunmasına rağmen, 29 Kasım’a kadar iki haftalık karantina ilan etti.

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