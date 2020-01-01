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Kardemir uzun mamul satışlarını cazip fiyatlardan açıp kısa sürede kapattı

Bugün, Kardemir iç piyasa uzun mamul satışlarını uzun bir aradan sonra açtı.

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