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Kardemir filmaşin fiyatlarını revize etti

Entegre çelik üreticisi Kardemir bugün, 14 Ocak’ta, yerel filmaşin fiyatlarını revize etti.

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