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İranlı kütük ihracatçıları fiyat artırdı, yeni bağlantılar daha yüksek seviyeden yapıldı

Bu hafta İran çıkışlı kütük fiyatları güçlü bir şekilde yükseldi.

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