﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

İran çıkışlı kütük fiyatları yeni bağlantılarla yükseldi, daha fazla artış bekleniyor

İran çıkışlı kütük fiyatları, küresel piyasadaki artış trendine paralel olarak ve Asya’dan gelen talebin de desteğiyle yükselmeye devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.