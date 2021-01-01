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İran çıkışlı kütük fiyatları yatay hareket etti

İhracat piyasalarında pek hareket olmaması sebebiyle İran çıkışlı kütük fiyatları iki hafta önce kaydedilen seviyelere kıyasla neredeyse değişmedi.

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