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İran çıkışlı kütük fiyatları Çin’den gelen destekle güçlendi 

Çin’in alımlarda aktif olması, İranlı kütük tedarikçilerinin pazardaki gelişmeleri yakından takip etmesine neden oluyor.

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