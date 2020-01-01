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İçdaş yerel inşaat demiri fiyatlarını yine kur dalgalanmalarını dengelemek için revize etti

İçdaş bugün, 29 Mart tarihinde, iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını 5.920 TL/mt (620$/mt) fabrika çıkışı seviyesine getirdi.

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