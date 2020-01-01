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İçdaş inşaat demiri fiyatlarını 10$/mt artırdı

İçdaş iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını günlük 70 TL/mt (10$/mt) artırarak 7.210 TL/mt (710$/mt) fabrika çıkışı seviyesine getirdi.

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