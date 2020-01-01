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< Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı uzun mamul fiyatlarını revize etti

İçdaş iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını bu haftanın başına kıyasla 90 TL/mt düşürerek 5.900 TL/mt fabrika çıkışı seviyesine indirdi.

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