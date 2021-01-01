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< Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş dolar bazındaki uzun mamul fiyatlarını bu haftanın sonunda da değiştirmedi

İçdaş, resmi inşaat demiri fiyatlarını, haftanın başına kıyasla 20 TL/mt düşürerek 7.000 TL/mt (670$/mt) fabrika çıkışı seviyesine çekti.

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