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Hint üreticiler Asya’ya rekabetçi fiyattan inşaat demiri ihraç ediyor, yerel piyasa iyileşecek

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’da yerel inşaat demiri piyasası iyileşmeye başladı.

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