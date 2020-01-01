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Hint inşaat demiri üreticileri yerel piyasadaki direnç nedeniyle fiyatlarını düşürdü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hint entegre çelik üreticileri inşaat demiri baz fiyatlarını düşürdü.

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