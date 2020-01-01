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Hint inşaat demiri üreticileri maliyetler ve iyi talep nedeniyle fiyatlarını keskin bir şekilde artırdı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’da iç piyasaya verilen inşaat demiri fiyatları keskin bir şekilde yükseldi.

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