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Hint entegre çelik üreticileri inşaat demiri fiyatlarını artırdı

Hint entegre çelik üreticileri, uzun mamul fiyatlarını 2.000-3.000 INR/mt (27-40$/mt) artırarak aralılarındaki farkı daha da açtı.

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