﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri satış fiyatları kömür kriziyle birlikte artış kaydetti

Hindistan’da yerel inşaat demiri satış fiyatları, ülke geneline yayılan kömür arzı sıkıntısı nedeniyle sertçe arttı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.