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Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatlarındaki düşüş dursa da yağışlar nedeniyle toparlanma beklenmiyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları değişim göstermeyerek düşük seviyelerde yer almaya devam etti.

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