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Hindistan’da kabul görebilir inşaat demiri fiyatları arz eksikliği arttığı için yükseldi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’da kabul görebilir inşaat demiri fiyatları keskin bir şekilde yükseldi.

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