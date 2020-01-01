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Hindistan’da inşaat demiri fiyatları üreticiler Ocak ayında büyük fiyat artışları hedeflediği için daha da arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’da iç piyasaya verilen inşaat demiri fiyatları güçlü bir şekilde yükselmeye devam etti.

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