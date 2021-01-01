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Hindistan’da inşaat demiri fiyatları sabit kaldı ancak entegre olmayan üreticilerin kârlılığı düştü

Hindistan’da yerel inşaat demiri piyasası, inşaat faaliyetlerinin canlanmasıyla oluşan olumlu görünüm sayesinde güçlü kaldı.

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