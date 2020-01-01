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Hindistan’da inşaat demiri fiyatları canlanan yerel alımlar ve istikrarlı ihracat satışları sayesinde yüksek seviyelerde

Hindistan yerel inşaat demiri piyasası, hem entegre hem de entegre olmayan üreticilerin fiyatlarını artırması sonucu güçlenme aşamasına girdi.

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