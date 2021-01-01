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Hindistan’da entegre ve entegre olmayan inşaat demiri üreticileri arasındaki fark giderek artıyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’da büyük ve küçük ölçekli inşaat demiri üreticilerinin kârlılığı arasındaki fark giderek büyüyor.

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