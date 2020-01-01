﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan yerel inşaat demiri piyasası durgun, entegre olmayan üreticiler indirimli satışlara devam ediyor

Hindistan’da yerel inşaat demiri piyasası, entegre çelik üreticilerinin yüksek fiyatlarını koruması sonucu ufak bir değişim gösterdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.