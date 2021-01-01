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Hindistan yerel inşaat demiri piyasası daha düşük seviyeler talep etmeye devam ediyor

Hindistan’da entegre çelik üreticilerinin baz fiyatları ve kabul görebilir fiyat seviyesi arasındaki fark daha da daraldı.

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