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Hindistan inşaat demiri piyasasının görünümü baz fiyatlarda artış beklenmesine rağmen hala olumsuz

Hindistan yerel inşaat demiri piyasasında kabul görebilir fiyatlar düştü ve ticari hareketlilik zayıfladı.

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