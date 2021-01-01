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Güneydoğu Asya'ya verilen kütük fiyatlarındaki artışlar sadece Çin'deki yükseliş trendinin bir sonucu, tüketim yavaş

Çin'de vadeli ve yerel piyasada fiyatların artmasının ardından, bu hafta Güneydoğu Asya'ya verilen kütük fiyatları yükseldi. ...

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