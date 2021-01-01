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Güneydoğu Asyalı filmaşin ithalatçıları fiyatların düşmesini istiyor, Çin piyasası dengeli

Güneydoğu Asya ithal filmaşin piyasasında satışlar, alıcıların fiyatların düşürülmesini talep etmesi nedeniyle düşük seyretti.

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