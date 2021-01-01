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Asya’da filmaşin fiyatları yatay seyretti, beklentiler karışık

Güneydoğu Asya’da Çin çıkışlı filmaşin teklifleri, geçtiğimiz haftaya kıyasla değişiklik göstermedi.

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